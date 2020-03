Coronavirus : 4 500 cas confirmés et 91 morts en France

Le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, a déclaré ce samedi que le pays a enregistré 4 500 cas confirmés. Ce chiffre a doublé en 72 heures. Ce qui montre la rapidité d'évolutions de l'épidémie dans l'Hexagone. Les six régions les plus touchées sont la Corse, le Grand Est, la Bourgogne-Franche-Comté, les Hauts-de-France, l'Île-de-France, et l'Auvergne-Rhône-Alpes. Nous comptons ce soir plus de 300 cas graves en réanimation. Enfin, nous déplorons 91 décès dont 71 personnes ont plus de 75 ans.