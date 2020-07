Coronavirus à Marseille : les signes du relâchement

L'inquiétude face à un risque de reprise de l'épidémie de coronavirus s'empare de plusieurs régions de France, jusqu'ici relativement épargnées par la première vague. Par exemple, en PACA où le taux de contamination est en hausse. À Marseille, l'été fait craindre le pire aux autorités sanitaires. Depuis une semaine, 244 cas de contaminations supplémentaires ont été relevés. Les professionnels de santé insistent sur la sensibilisation sur le terrain pour éviter une reprise de l'épidémie et le maintien des gestes barrières.