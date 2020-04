Coronavirus à Mougins : le maire s'indigne de la situation "apocalyptique" dans un Ehpad

L'épidémie de coronavirus a décimé l'Ehpad La Riviera à Mougins (Alpes-Maritimes). Depuis presque deux semaines, 29 pensionnaires sont déjà décédés sur la centaine que comptait l'établissement. D'autres résidents et des soignants ont également été contaminés. Une situation qui suscite l'indignation et la colère du maire de la ville, qui est aussi médecin généraliste. Le Dr Richard Galy parle d'ailleurs d'une situation apocalyptique. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 04/04/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 4 avril 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.