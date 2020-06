Coronavirus : accélération des contaminations aux États-Unis

Du Texas à l'Arizona en passant par la Floride et la Californie, l'inquiétude grandit aux États-Unis. Le pays connaît une hausse rapide du rythme des contaminations au coronavirus. Deux cent cinquante mille nouveaux cas enregistrés en une semaine notamment dans ces États du sud qui ont choisi de déconfiner très vite. Pourquoi ce rebond de l'épidémie ? Quelles sont les mesures prises par les autorités américaines pour y faire face ?