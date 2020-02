Coronavirus : Agnès Buzyn rassure les Contaminards en attendant les résultats des tests de dépistage

Après la découverte de cinq cas de coronavirus aux Contamines-Montjoie (Haute-Savoie), les autorités tentent de rassurer les habitants en leur proposant de se faire dépister. En attendant les résultats des examens, ceux qui présentent des symptômes doivent rester confiner chez eux. En fin de matinée, la ministre de la Santé Agnès Buzyn s'est rendue dans la ville pour rencontrer le personnel médical, éviter la psychose et informer les habitants. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 09/02/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 9 février 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.