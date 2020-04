Coronavirus : après avoir été placé en réanimation, Richard a pu rentrer chez lui et témoigne

Ses premiers symptômes se sont manifestés avant le confinement. Richard Village, 57 ans, a contracté le coronavirus. Il a été plongé dans un coma artificiel à l'hôpital de Melun. Aujourd'hui, le quinquagénaire va mieux et a pu retrouver sa famille après trois semaines d'hospitalisation. Nous l'avons rencontré chez lui.