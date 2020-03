Coronavirus : attention aux escroqueries

Les trafics continuent malgré la situation sanitaire du pays. Dans une pharmacie marseillaise, un homme démarchait la gérante pour lui proposer des masques de protection à deux euros pièce. L'affaire a également engendré deux saisies supplémentaires. Outre ce trafic, on trouve aussi le vol de respirateurs artificiels et les fausses ordonnances pour obtenir de la chloroquine. Des escroqueries face auxquelles les autorités appellent à la grande vigilance. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 29/03/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 29 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.