Coronavirus aux Contamines-Montjoie : la station de ski veut éviter la psychose

La nouvelle a été accueillie avec une certaine émotion aux Contamines-Montjoie. Certains cèdent à la psychose dans le village et l'un de leurs réflexes et d'appeler la pharmacie. Alors la préfecture a mis en place un numéro vert pour rassurer le public et lutter contre les fausses informations qui circulent. Ce soir, une réunion d'information est en cours dans le village. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 08/02/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.