Coronavirus : ce kiné se rend au chevet des plus fragiles

La protection des plus vulnérables se joue aussi en dehors des maisons de retraite. Certaines personnes âgées qui vivent à domicile ont besoin de soins de kinésithérapie. À Paris, Emmanuel Dandurand continue de se rendre au chevet de ses patients en prenant toutes les précautions possibles malgré des moyens limités. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 29/03/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 29 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.