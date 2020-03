Coronavirus : chacun s'adapte aux mesures préventives

Ce dimanche matin, la messe a commencé d'une manière un peu particulière à l'église de Caen (Calvados). A la demande du Conseil permanent des évêques de l'Hexagone, des consignes pour se protéger contre le coronavirus ont été appliquées. Bénitier vidé et contacts proscrits, telles sont les mesures mises en place qui sont plutôt bien accueillies par les fidèles. Au marché, les mesures préventives sont aussi respectées. Mais, ni les clients ni les commerçants ne craignent sa propagation. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 01/03/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 1er mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.