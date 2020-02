Coronavirus : cinq nouveaux cas détectés en Haute-Savoie

La ministre des Solidarités et de la Santé a annoncé ce samedi matin cinq nouveaux cas de coronavirus. Il a d'abord été attrapé par un Britannique de retour de Singapour. L'homme a ensuite séjourné dans un chalet aux Contamines-Montjoie (Haute-Savoie), où il était en contact avec onze Britanniques. Quatre adultes et un enfant de 9 ans ont attrapé à leurs tours le virus. L'enjeu est désormais de comprendre quelles autres personnes il a pu contaminer. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 08/02/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 8 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.