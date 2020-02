Coronavirus : comment éviter une paralysie du système de santé ?

Les personnels soignants sont les premiers à être confrontés au coronavirus. Dans les hôpitaux de Creil et de Compiègne, par exemple, 200 d'entre eux ont été confinés par précaution. Ils avaient côtoyé des personnes contaminées avant qu'elles ne soient identifiées. En cas de besoin, l'hôpital pourra faire appel à des intérimaires ou aux 3 500 professionnels de santé volontaires de la Réserve sanitaire. Qu'en est-il des médecins libéraux ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 29/02/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 29 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.