Coronavirus : comment expliquer le ralentissement de l'économie mondiale ?

La cause du ralentissement est un phénomène puissant qui n'a rien d'économique. C'est plutôt la peur de la contagion. Des sentiments dont les effets sont décuplés par notre comportement moutonnier. Cette psychologie des foules joue à la baisse avec le coronavirus ou lors du krach boursier de 2008, mais aussi à la hausse pour l'immobilier. Pourtant, les armes classiques de la politique économique sont peu efficaces face à ces tempêtes psychologiques.