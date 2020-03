Coronavirus : comment faire ses courses en toute sécurité ?

Certains étals sont désormais ceinturés de plastique avec le même mot d'ordre "ne pas toucher". D'autres proposent à leurs clients de porter des gants pour éviter que des personnes contaminées n'introduisent le virus dans le magasin. Mais parmi ces mesures, une seule chose compte, se laver les mains et désinfecter tout ce qu'on touche.