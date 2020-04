Coronavirus : comment fonctionnent les assurances pour les cafés restaurants ?

Les cafés et les restaurants sont parmi les secteurs qui tentent de survivre face à la crise économique causée par le Covid-19. On en compte 210 000 dans tout l'Hexagone. Des PME, dont certaines sont au bord de la faillite. Elles se tournent actuellement vers leurs assureurs. Ces derniers peuvent-ils prendre en charge une partie des pertes ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 17/04/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 17 avril 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.