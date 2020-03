Coronavirus : comment la RATP et la SNCF s’adaptent

La SNCF s'attend dès lundi à 20% de personnel absent, car beaucoup d'entre eux devront garder leurs enfants. Seulement 80% des trains rouleront, ce qui pourrait décourager certains à se déplacer. La RATP mise plutôt sur une baisse de la fréquentation. Des prévisions de trafics précises seront établies et communiqués demain après-midi.