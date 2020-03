Coronavirus : comment la ville de Saint-Malo s'organise pour affronter l'épidémie

Un centre de consultation, mis en place par des médecins locaux, a ouvert ses portes à Saint-Malo. Installé dans un gymnase municipal, un vestiaire a été aménagé en salle d'examen pour recevoir tous ceux qui pensent être atteints du covid-19. L'objectif est double, non seulement, apporter des réponses, mais aussi éviter d'engorger les hôpitaux.