Coronavirus : comment le marché de Rungis tient-il le coup ?

Rungis tourne au ralenti en cette période de confinement. Depuis un mois, la vie du marché a drastiquement changé. Les gestes barrières doivent être respectés. Avec la fermeture de la grande majorité des marchés, il est difficile d'écouler toute la marchandise. Alors pour l'une des rares fois de son histoire, le plus gros marché alimentaire d'Europe s'est mis à vendre directement aux particuliers.