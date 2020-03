Coronavirus : comment les Antibois appréhendent-ils la situation ?

Tous les Français sont appelés à réduire les déplacements à cause de la menace de l'épidémie. Mais impossible pour certains de rester cloîtrer à la maison toute la journée. Sur le marché d'Antibes, c'est un samedi presque normal, à quelques détails près. Le coronavirus a eu raison des accolades ou embrassades très latines, et même avec les clients fidèles, il faut savoir prendre ses distances. En outre, chacun a sa petite astuce pour limiter les risques de contagion.