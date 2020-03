Coronavirus : comment les entreprises gèrent les inquiétudes de leurs salariés

Dès que les premiers cas de coronavirus ont été recensés à la RATP, la direction a annoncé la distribution immédiate de kits d'hygiène, notamment pour les conducteurs et les contrôleurs. Dans un établissement hôtelier au nord de Paris, le port du gant est obligatoire et les poignets sont nettoyés plusieurs fois par jour pour rassurer à la fois les employés et les clients.