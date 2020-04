Coronavirus : comment les jeunes soignants vivent-ils cette lutte contre l'épidémie ?

Ils sont chef des unités dédiées aux malades infectés, infirmier en réanimation chirurgicaux ou encore médecin auprès des cas les plus graves. Avec leur blouse, ces jeunes soignants paraissent tellement solides. Pourtant, eux aussi doutent et ont peur. Etant en contact avec les patients les plus sévères, ils savent qu'ils mettent également leur vie en danger. Comment tiennent-ils le coup ?