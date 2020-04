Coronavirus : comment se passe le transfert des patients ?

L'aéroport d'Orly, fermé au public, sert désormais de plateforme de transfert pour déplacer une partie des malades qui sature les structures hospitaliers d'Île-de-France. L'objectif est d'atteindre le chiffre global de 110 patients transférés ce samedi soir. C'est notamment l'Agence régionale de santé qui établit les besoins. Puis, les pompiers et les Samu ramènent les malades jusqu'au transport aérien où ces derniers seront pris en charge par l'armée de l'air. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 04/04/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 4 avril 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.