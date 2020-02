Coronavirus : comment sont soignés les patients ?

Alors que l'on a franchi la barre des 30 000 malades et celle des 630 morts, les scientifiques avancent pas à pas. Jérôme Salomon, directeur général de la Santé, a donné des nouvelles des six malades hospitalisés dans l'Hexagone. Certains devraient sortir dans quelques jours. Mais on ne parviendra pas à endiguer l'épidémie sans trouver au plus vite l'animal qui a transmis le virus. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 07/02/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 7 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.