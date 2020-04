Coronavirus : comment traiter les déchets sensibles des hôpitaux ?

Depuis le début de l'épidémie de coronavirus, les hôpitaux font face à une activité inédite. Cette dernière a engendré une quantité de déchets hospitaliers en proportion. À présent, les hôpitaux en produisent deux fois plus. Des déchets qui sont hautement sensibles. Ils sont systématiquement détruits. On comprend pourquoi la filière a donc dû s'adapter. L'une de nos équipes a pu suivre le processus de traitement de ces déchets à Nancy.