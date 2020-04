Coronavirus : comment travaillent les modélisateurs d'épidémie ?

Cela fait des semaines que le moindre chiffre sur le coronavirus est analysé. Chaque équipe de chercheurs a ses équations, ses modèles et ses paramètres. Des mathématiciens ont tenté de modéliser les différents scénarios possibles, de mettre en graphique ce qui est en train de se passer. C'est comme cela qu'ils sont arrivés à la conclusion que seuls 6% des Français avaient été en contact avec le virus.