Coronavirus dans le Grand Est : les leçons de la vague épidémique

Après les extrêmes tensions de ces dernières semaines, les arrivées aux urgences alsaciennes ont nettement décru. Le calme après la tempête. Selon les mots du directeur de l'agence régionale de santé vendredi, cela fait un long mois que les médecins et les infirmières travaillent sans relâche. Certains d'entre eux ont accepté de revenir sur cette bataille épuisante au micro de nos équipes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 04/04/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.