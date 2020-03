Coronavirus dans l'Oise : 28 000 élèves confinés à la maison

Dans l'Oise, neuf communes ont été soumises aux restrictions, dont les villes de Creil et de Nogent-sur-Oise. Il faut alors organiser la scolarité de 28 000 élèves confinés. Les parents peuvent s'arranger puisqu'un décret les autorise à s'absenter du travail tout en étant indemnisé. Au rectorat d'Amiens, une cellule de crise a été mise en place pour accompagner les enseignants qui suivront les élèves à distance.