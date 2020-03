Coronavirus dans l'Oise : les établissements scolaires restent fermés

La partie sud-ouest du département de l'Oise est actuellement une zone à risques en matière de contamination au coronavirus. De ce fait, l'Académie a affirmé que les établissements scolaires et les centres de loisirs sont gardés fermés au moins pour deux semaines. Des cours en lignes sont proposés et les parents pourront rester avec leurs enfants sans être pénalisés par leur employeur. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 01/03/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 1er mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.