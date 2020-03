Coronavirus dans l'Oise : les habitants refusent de céder à la psychose

Fermeture des établissements scolaires, annulation de certaines activités sportives, ... Autant de mesures de précautions prises dans la commune de Crépy-en-Valois dans l'Oise, pour endiguer la propagation du coronavirus. Mais la ville n'est absolument pas à l'arrêt, tous les commerces sont ouverts, et les habitants ne cèdent pas à la panique.