Coronavirus : de la crise sanitaire à la crise sociale

Cela fait des jours que les files d'attente s'allongent devant les lieux de distributions alimentaires et les associations se disent dépassées. Après cinq semaines de confinement, des milliers de familles, privés de revenus, ne peuvent clairement plus manger à leur faim. Le gouvernement vient de débloquer 39 millions d'euros. Et sur le terrain, il a fallu pousser les murs pour apporter une aide d'urgence. Illustration à Clichy-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) et à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne).