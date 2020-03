Coronavirus : de nombreux touristes bloqués à cause de la fermeture des frontières

Chaque jour, de nouveaux pays ferment leurs frontières aux Français. Comme les Etats-Unis, une dizaine de pays interdisent l'entrée de ressortissants de l'Hexagone. D'autres, imposent une période de quarantaine comme la Colombie ou la Slovaquie. Enfin, au Maroc et ailleurs, les liaisons aériennes sont toutes suspendues. De nombreux touristes se retrouvent donc dans une situation délicate. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 14/03/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 14 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.