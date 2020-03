Coronavirus : des airs de ville morte à New York

Cette semaine, l'Amérique s'est brutalement réveillé face à l'épidémie de coronavirus. Après avoir interdit l'entrée aux Européens, Donald Trump a annoncé vendredi soir l'état d'urgence. Le pays compte plus de 150 malades actuellement. Notre équipe vous emmène à New York pour constater sa métamorphose. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 14/03/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 14 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.