Coronavirus : des cas de jeunes malades qui intriguent

Sur Twitter, Olivier Véran a mis en garde contre la prise de médicaments anti-inflammatoires. Ils pourraient être un facteur d'aggravation du coronavirus. Ces derniers jours, certains cas de jeunes malades ont interpellé les médecins. Plusieurs dizaines de patients sont en réanimation à cause de la prise d'anti-inflammatoires. Ces derniers diminuent les défenses immunitaires empêchant l'organisme de se défendre contre la maladie. Le Dr Gérald Kierzek préconise le paracétamol en cas de fièvre.