Coronavirus : des chiens entraînés à détecter les malades

Les tests sérologiques seront bientôt disponibles dans les pharmacies. Mais pour détecter les malades, il n'y a pour l'instant que les tests PCR avec prélèvement nasal. Un dispositif extrêmement lourd. L'école vétérinaire de Maisons-Alfort a peut-être trouvé un système beaucoup plus rapide. Il utilise l'odorat de bergers malinois pour identifier le virus. Les premiers résultats sont impressionnants, avec un taux de marquage dépassant les 95%.