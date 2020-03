Coronavirus : des événements sportifs annulés, l'Euro et les JO menacés

Partout dans le monde, le coronavirus a provoqué un coup d'arrêt pour toutes les compétitions sportives. Dans le pays, les championnats de Ligue 1 et Ligue 2 sont suspendus jusqu'à nouvel ordre. La tenue de l'Euro et des JO est désormais remise en question. Le président américain évoque un report d'un an alors qu'ils devraient se tenir en juin et juillet 2020. En attendant, le monde du sport est à l'arrêt. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 14/03/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 14 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.