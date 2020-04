Coronavirus : des fins de mois encore plus difficiles

Des étudiants se retrouvent en difficulté surtout pour leurs repas pendant deux prochaines semaines. Les précarités gagnent aussi les travailleurs. De nombreuses structures d'aides ont dû fermer. Et, les plus grosses associations ont toutes noté une hausse du nombre de bénéficiaires et une augmentation des demandes d'aides. C'est le cas notamment au Secours populaire français. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 05/04/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 5 avril 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.