Coronavirus : des fosses communes accueillent les corps des patients non réclamés à New York

Le coronavirus a déjà fait plus de 5 000 morts dans la ville de New York et 7 000 à l'échelle de l'état. Les morgues arrivent à saturation. Pour y remédier, les corps des patients non réclamés au bout de quatorze jours sont enterrés dans des fosses communes à Hart Island dans le Bronx. La petite île est utilisée pour des enterrements depuis 150 ans. En ce moment, des contractuels privés le font cinq jours sur sept. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 10/04/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 10 avril 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.