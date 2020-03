Coronavirus : des hôpitaux sous-tension

Avec 28 cas supplémentaires ce samedi, notre pays a enregistré 100 cas de coronavirus depuis la fin janvier. Parmi les nouveaux malades, trois soignants de l'hôpital Tenon à Paris, contaminés par un patient. Dans l'Oise, près de 200 personnels des hôpitaux de Creil et de Compiègne sont déjà à l'isolement. Voilà qui pose la question cruciale d'une éventuelle paralysie des services de santé. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 29/02/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 20 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.