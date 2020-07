Coronavirus : des Mayennais se sentent traités comme des "pestiférés"

C'est un week-end que Nadège et Sébastien attendaient depuis longtemps. Avec toute la famille, ils comptaient se ressourcer dans un gîte en Bretagne. Mais finalement, leur réservation a été annulée. Motif du propriétaire : "la situation sanitaire au niveau de la Mayenne". Le département fait face à un rebond de l'épidémie de Covid-19. Le port du masque est devenu obligatoire dans les lieux publics clos. Les habitants de Laval se sentent de plus en plus indésirables, montrés du doigt. Même les touristes fuient la ville. Un coup du pour les hôteliers. "Aujourd'hui on est à 50% de taux d'occupation. Par rapport à l'année dernière, on était à 90%, confie Stéphane Bruneau, co-gérante du Best Western, devant nos caméras.