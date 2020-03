Coronavirus : des mesures d'ampleur pour contenir le virus

Après toute une période de recommandation, le gouvernement est passé à un autre stade de la gestion de la crise du coronavirus. Le stade 2 est décrété. Des mesures plus strictes ont été annoncées ce samedi. Les rassemblements de plus de 5 000 personnes dans des espaces confinés sont désormais interdits. C'est également le cas en milieu ouvert, s'il favorise des échanges avec des personnes venues des zones où le virus circule. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 29/02/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 29 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.