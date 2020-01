Coronavirus : des mesures de prévention renforcées en France

Les trois cas de coronavirus, déjà détectés, hospitalisés à Paris et à Bordeaux, se portent bien. Tous sont placés à l'isolement. Ce message rassurant a été envoyé par les autorités sanitaires samedi. Du côté des aéroports, une cellule médicale a tout de même été ouverte ce dimanche matin à Roissy. Un dispositif de filtrage discret mais bien rodé. Cet après-midi, une réunion exceptionnelle s'est tenue autour du Premier ministre. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 26/01/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 26 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.