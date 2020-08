Coronavirus : des patrouilles pour contrôler le port du masque à Nice

Au vu de la situation sanitaire, la patrouille des policiers municipaux se multiplie. Leur mission : faire respecter les gestes barrières, notamment le port du masque. À Nice, les forces de l'ordre ont eu fort à faire avec la jeunesse qui a du mal à porter le masque. Ils ont également dispersé une foule qui s'est regroupée autour d'une diffusion du match Lyon-Manchester City. Le bilan de la nuit de ce samedi s'élève à 600 rappels à la réglementation et 37 PV dressés pour non-port du masque.