Coronavirus : des renforts pour éviter la saturation au SAMU

Comme le coronavirus provoque beaucoup de panique, les équipes du SAMU sont submergées par les demandes et les questions. Supervisés par des professionnels de santé, des étudiants en médecine sont venus les renforcer. Les équipes habituelles sont quasiment doublées. Mais il existe aussi une autre solution qui consiste à appeler le numéro vert dédié au coronavirus : le 0800 130 000. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 13/03/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 13 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.