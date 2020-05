Coronavirus : des secouristes de la Protection Civile en première ligne

Pour établir les fichiers des malades et des personnes en contact avec eux, le gouvernement compte s'appuyer sur des brigades. Parmi les renforts devraient figurer les bénévoles de la Protection Civile. Ils sont déjà mobilisés et prêtent main-forte dans la lutte contre la propagation du coronavirus. Une association qui ne coûte rien aux contribuables mais s'autofinance à 97%. Aider, secourir et former, c'est la devise de ces bénévoles. Et leur service est très apprécié.