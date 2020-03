Coronavirus : des touristes français bloqués au Maroc

Du Danemark à la Slovaquie en passant par la Russie ou les États-Unis, ... Des dizaines de pays ont décidé de fermer leurs frontières. C'est le cas du Maroc qui a suspendu soudainement ses liaisons aériennes et maritimes avec l'Espagne et la France, vendredi. Coincés à l'aéroport de Marrakech, des centaines de nos compatriotes se retrouvent dans une situation délicate. Ce samedi en fin d'après-midi, Emmanuel Macron a appelé les autorités marocaines à faire le nécessaire. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 14/03/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 14 mars 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.