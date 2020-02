Coronavirus : deux morts et plus de 100 malades en Italie

En moins de 48 heures, le coronavirus a mis l'Italie en alerte. Dans une dizaine de villes dans le nord du pays, 52 000 personnes ont été appelées à rester chez elles. Afin d'éviter la propagation du virus, les autorités annoncent que plus personne ne peut entrer ni sortir des zones à risques. Tous les lieux publics ont fermé leurs portes. Ces mesures de précaution pourraient encore s'étendre. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 23/02/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 23 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.