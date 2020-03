Coronavirus : Donald Trump signe une aide économique historique de 2 200 milliards de dollars

Avec 100 000 cas positifs, les Etats-Unis est le pays le plus touché par le coronavirus. Pour relancer l'économie du pays, le chef de la Maison Blanche vient de signer la plus grande aide économique de son histoire, soit 2 200 milliards de dollars. Grâce à une loi jamais utilisée depuis les années 50, Donald Trump a également contraint General Motors à coopérer dans cette lutte. Il reproche à celui-ci de "traîner des pieds pour fabriquer des respirateurs". Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 28/03/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 28 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.