Coronavirus en Chine : 11 quartiers de Pékin de nouveau confinés

En Chine, Pékin a de nouveau fermé une dizaine de quartier à cause de la pandémie de coronavirus. Un nouveau confinement déclenché après l'apparition de plusieurs cas ces derniers jours. Les mesures ont été prises au sud de la ville, autour d'un marché agricole, là où sept cas de contamination ont été recensés. Plus aucun habitant ne peut entrer dans ces lieux sans décliner son identité. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 13/06/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 13 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.