Coronavirus en Chine : la propagande à plein régime

En Chine, le rythme de l'épidémie de coronavirus est en train officiellement de ralentir. Mais elle atteint tout de même les 68 000 personnes contaminées, avec plus de 1 700 morts. Les autorités tentent toujours d'endiguer les critiques sur leur gestion de la crise, à grand renfort de propagande. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 16/02/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 16 février 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.