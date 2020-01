Coronavirus en France : les trois patients "vont très bien"

Ce sont les premiers cas de patients atteints du virus chinois, détectés en Europe. Ils sont placés à l'isolement et hospitalisés à Bordeaux et à Paris, dans des services de maladies infectieuses, où le personnel est rodé à la prise en charge de patients contagieux. De leur côté, les chercheurs continuent à décrypter le nouveau coronavirus. Ils ont monté un consortium international pour mettre au point au plus vite un traitement efficace. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 25/01/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 25 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.